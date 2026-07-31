خبرني - أعلنت إسبانيا الجمعة أن سلامة منطقة شنغن للتنقل الحر "مضمونة" بعدما قالت ايطاليا إنها ستفرض ضوابط حدودية موقتة على حدودها مع هذا البلد، إثر تدفق عشرات آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في منشور على منصة اكس "عاد القسم الأكبر ممن دخلوا سبتة إلى المغرب"، متهما من ينتقدون بلاده بنشر "البلبلة".

وأوضح أنه لا يُسمح لأي شخص بالسفر من سبتة أو مليلية المجاورة إلى البر الرئيسي لإسبانيا من دون المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة التي تدقق في الهويات.

وأضاف "سلامة منطقة شنغن مضمونة تماما".

وعلقت إيطاليا، اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وفقا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي اعتبر أن هذا الإجراء "لا مفر منه".

وكتب تاياني على منصة (إكس) "إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا".

وعبر آلاف الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني. وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين.

وعزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب سبتة الإسباني، وأوقفا على ما يبدو موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 50 ألف شخص برا وبحرا خلال يوم واحد، وغرق 19 شخصا على الأقل.

وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثا غير مسبوق، ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل.

والهجرة قضية حساسة في أنحاء أوروبا، حيث صعدت الأحزاب اليمينية على مدار العقد الماضي منذ أزمة عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون شخص القارة معظمهم سيرا على الأقدام طلبا للجوء، وكان كثير منهم يفرون من الحرب في سوريا.

وحض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، القادة الأوروبيين على "عدم الانقسام" على وقع أزمة المهاجرين في سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، وردا على انتقادات حادة وجهها بعضهم، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.