خبرني - وقعت وزارة السياحة والآثار اتفاقية مع متحف الكتاب المقدس في واشنطن لاستضافة المعرض الدولي "الأردن: فجر المسيحية"، في خطوة تهدف إلى إبراز الإرث المسيحي للمملكة وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

ووقعت الاتفاقية سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، نيابة عن الوزارة، مع الرئيس والمدير التنفيذي للمتحف كارلوس كامبو في العاصمة الأميركية.

وقالت الوزارة إن المعرض يسلط الضوء على الأردن بوصفه أرضا شهدت بدايات المسيحية، ويبرز دوره في نشأة الديانة المسيحية وانتشارها، من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي توثق نحو ألفي عام من الوجود المسيحي في المملكة.