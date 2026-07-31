وزارة الصحة تحذر من ضربات الشمس وتحدد الفئات الأكثر عرضة للخطر

خبرني - أكدت وزارة الصحة أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارات من يوم غد السبت.

وقال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، إن الإجهاد الحراري ينجم عن تعرض الجسم لدرجات حرارة مرتفعة تفوق قدرته الطبيعية على التكيف وخفض حرارته، مشيرًا إلى أن الخطر يزداد عند التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في أماكن سيئة التهوية.

​وحذر عويس من أن عدم التعامل السريع والمناسب مع حالات الإجهاد الحراري، قد يؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تُهدد الحياة وتستدعي تدخلاً طبيا عاجلاً، مشدداً على أن الوقاية المبكرة تشكل الخيار الأهم للحد من هذه المخاطر.

​وأوضح أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، تشمل كبار السن، الأطفال والرضع، الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، إضافة إلى العمال في مواقع البناء والزراعة والطرق والميدان، والرياضيين في حال ممارستهم النشاط البدني في ساعات الذروة وتحت الشمس مباشرة.

​وحول الميكانيكية الفسيولوجية للجسم، بين عويس، أن الجسم يمتلك آليات للتكيف مع الحرارة العالية، كالتعرق لتبريد الجلد، والشعور بالعطش لتعويض السوائل، وزيادة معدل التنفس وتوسع الأوعية الدموية الجلدية، إلا أن استمرار ارتفاع الحرارة دون تعويض السوائل يؤدي إلى فشل هذه الآليات تدريجيا.

​وأضاف، أن الجفاف يُعد عامل خطر رئيسيًا، حيث يفقد الجسم الأملاح الضرورية كالصوديوم والبوتاسيوم عبر التعرق، مما يقلل حجم الدم ووصوله إلى الجلد ويُثبط التعرق، وبالتالي تترفع درجة حرارة الجسم بشكل متسارع.

وأشار إلى أن أبرز العوامل المؤدية للإجهاد الحراري تتلخص في: موجات الحر، ارتفاع نسبة الرطوبة التي تمنع تبخر العرق، التعرض المباشر للشمس، ضعف حركة الهواء، المجهود البدني الشديد، ارتداء الملابس الداكنة غير المناسبة، وعدم شرب كميات كافية من المياه.

​وحث على الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري وعدم تجاهلها، والتي تشمل: الشعور غير الطبيعي بالحر الشديد، التعرق المفرط، العطش، الإرهاق، الصداع، التشنجات العضلية، ضعف التركيز، الدوخة، الغثيان، وتسارع ضربات القلب.

​وعن الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند الشعور بهذه الأعراض، شدد على ضرورة ​نقل المصاب فورًا إلى مكان مظلل أو بارد، وتبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات، و​تشغيل التكييف أو المروحة إن أمكن، وتقديم الماء للمصاب للشرب في حال كان واعيًا.

​وحذر من إعطاء أي شيء عن طريق الفم للمصاب في حال فقدانه للوعي، مع ضرورة الاتصال الفوري بالدفاع المدني لتقديم الإسعافات اللازمة ونقله إلى أقرب مستشفى.

وقدم جملة من النصائح الوقائية الرئيسية الصادرة عن الوزارة من أبرزها: الإكثار من شرب المياه بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون، تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة بين الساعة 11:00 صباحًا و4:00 مساءً، واستخدام القبعات والمظلات عند الخروج.

​كما دعا إلى تجنب المجهود البدني الشديد في ساعات الذروة، والبقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

وأكد بشكل خاص على ضرورة حماية الأطفال وعدم تركهم إطلاقًا داخل المركبات المغلقة حتى لو لفترات قصيرة، والاهتمام بكبار السن وتفقد دائمًا لضمان شربهم كميات كافية من المياه، ومنع الأطفال من اللعب في الخارج خلال أوقات الذروة.

​ولفت إلى أن وزارة الصحة، ومن خلال مديرية التوعية والإعلام الصحي، تواصل تنفيذ حملات توعوية مكثفة تزامنًا مع موجات الحر، ومن بينها حملة (حرك وعيك) المستهدفة للأطفال والحوامل وكبار السن عبر منصاتها الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.