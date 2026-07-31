وفاة المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي إثر انهيار ثلجي في باكستان

خبرني - توفيت متسلقة الجبال العُمانية نظيرة أحمد عبدالله الحارثي، أول امرأة عُمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست، إثر انهيار ثلجي ضرب بعثة دولية لتسلق جبل برود بيك في سلسلة جبال كاراكورام شمالي باكستان.

أبرز المعلومات عن نظيرة الحارثي

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عُمانية رسمية، تُعد نظيرة الحارثي من أبرز الأسماء العُمانية في رياضة تسلق الجبال، إذ دخلت التاريخ في 23 مايو 2019، عندما أصبحت أول امرأة عُمانية تصل إلى قمة إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض، بعد نحو عامين من الاستعداد والتدريب لتحقيق حلمها. وكانت ضمن فريق نسائي عربي شارك في رحلة الصعود إلى القمة.

ولم تتوقف مسيرتها عند إيفرست؛ ففي عام 2021 أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى قمة “آما دابلام” في منطقة إيفرست، قبل أن تنجح في الوصول إلى قمة “كي 2” في باكستان عام 2022، ثاني أعلى قمة في العالم بارتفاع 8611 مترًا، مواصلة بذلك حضورها في أبرز تحديات تسلق الجبال عالميًا.

الوصول إلى عدد من القمم الشاهقة

كما تمكنت نظيرة الحارثي من الوصول إلى عدد من القمم الشاهقة الأخرى، من بينها ماناسلو ونانغا باربات، لتضيف إلى سجلها مجموعة من أبرز قمم العالم، إلى جانب تجربتها المبكرة في تسلق جبل كليمنجارو التي سبقت مشروعها للوصول إلى إيفرست.

وعُرفت الحارثي برسالتها التي ربطت رياضة تسلق الجبال بالإصرار وتجاوز التحديات، مؤكدة خلال مسيرتها أن هويتها وحجابها لم يكونا عائقًا أمام طموحها، وأن قوة الإرادة والاستعداد قادرة على فتح الطريق أمام تحقيق الأهداف.

وبرحيل نظيرة الحارثي، تفقد رياضة تسلق الجبال في سلطنة عُمان إحدى أبرز شخصياتها، بعد مسيرة حملت خلالها اسم عُمان إلى عدد من أعلى قمم العالم، وتركت تجربة ملهمة في رياضة المغامرات والتسلق.