محاكمة 14 جنديا إسرائيليا لقيادتهم تمردا في معتقل سدي تيمان

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 30 يوما بحق 14 جنديا لقيادتهم تمردا في معتقل "سدي تيمان"، وقررت على إثر ذلك عزلهم عن الخدمة القتالية.

وشهدت القاعدة العسكرية الإسرائيلية، الخميس، واقعة تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء غفعاتي، بينهم مقاتلون وقادة في كتيبة "تسابار"، القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة، وفق ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم .

ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية، رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن عددا من الجنود في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية دون إذن من قادتهم، مشيرا إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق.

وأضاف أن ما حدث "لا ينسجم مع قيم الجيش الإسرائيلي ومعايير الخدمة العسكرية".

وبحسب المصدر العسكري الذي تحدث لصحيفة معاريف، فإن أسباب التمرد تعود إلى محاولات مقاتلين قدامى فرض أعراف وسلوكيات داخل كتيبة "تسابار"، مما فجر خلافا داخليا انتهى بمغادرة عشرات الجنود والقادة للقاعدة.

ووصف المصدر الواقعة بأنها استثنائية وغير معهودة داخل الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن تداعياتها العملياتية كانت فورية، إذ باتت الكتيبة غير مؤهلة للمشاركة في المهام القتالية التي كانت تستعد لتنفيذها في قطاع غزة.