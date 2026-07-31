إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أحداث سبتة

خبرني - قالت إيطاليا، الجمعة، إنها قررت تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، ردا على التدفق الكبير للمهاجرين ⁠إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني



ولا تتشارك إيطاليا في أي حدود برية مع إسبانيا، لكن هذه الخطوة، التي من المرجح أن تثير استياء مدريد، ستؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، إذ سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر ‌للسماح لهم بالدخول.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان إنها اتفقت أيضا مع باريس على تشديد ‌الرقابة على الحدود ‌البرية بين فرنسا وإيطاليا، في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور.



واعتبر منتقدو حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني أن هذه الخطوة مجرد إجراء رمزي موجه للاستهلاك السياسي ‌الداخلي، مشيرين إلى عدم وجود أدلة ‌على أن ⁠المهاجرين الموجودين في سبتة يعتزمون التوجه إلى إيطاليا.

وجاء قرار تعليق ترتيبات شنغن بعد أن أعلنت إسبانيا أنها نجحت في احتواء موجة العبور إلى المدينة إذ عاد طوعا معظم الأشخاص الذين عبروا الحدود ⁠والبالغ عددهم أكثر من 50 ألفا.

وتتيح منطقة شنغن التنقل دون جوازات سفر بين 29 دولة أوروبية، على الرغم ‌من أنه يمكن للدول الأعضاء إعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتا لأسباب أمنية أو تتعلق بالنظام العام.