ترمب يشبه تدفق المهاجرين على سبتة بـاجتياح

خبرني - شبّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الجمعة، تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا بـ"اجتياح"، محذراً من أن الأميركيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أراضيهم.

وقال ترمب خلال اجتماع لحكومته في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند "شاهدت بالأمس الكارثة التي وقعت في إسبانيا. يبدو الأمر كأنه اجتياح لبلد من قبل مئات الآلاف من الناس، وسيحصل لنا الشيء نفسه إذا لم يُنتخب الجمهوريون، بل سيكون أسوأ وأوسع نطاقا".

وتحولت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين الجارين. ويضم هذا الجيب الإسباني الصغير المحاط بالأراضي المغربية في الشمال الإفريقي 80 ألف نسمة.

وعبر آلاف الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني. وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين.

وعزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب سبتة الإسباني، وأوقفا على ما يبدو موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 50 ألف شخص برا وبحرا خلال يوم واحد، وغرق 19 شخصا على الأقل.

وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.

وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثا غير مسبوق، ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل.

والهجرة قضية حساسة في أنحاء أوروبا، حيث صعدت الأحزاب اليمينية على مدار العقد الماضي منذ أزمة عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون شخص القارة معظمهم سيرا على الأقدام طلبا للجوء، وكان كثير منهم يفرون من الحرب في سوريا.

واتهمت الولايات المتحدة إسبانيا، ببذل "جهود متعمدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية، وذلك إثر تدفق 50 ألف مهاجر إلى جيب سبتة.

حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، القادة الأوروبيين على "عدم الانقسام" على وقع أزمة المهاجرين في سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، وردا على انتقادات حادة وجهها بعضهم، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.