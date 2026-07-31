ترمب: أسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تنفذ "عملية عسكرية" ضد إيران وليست حربا، مؤكدا أن التحركات الأميركية المستمرة منذ 5 أشهر ألحقت "دمارا هائلا" بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وأضاف ترمب خلال اجتماع لحكومته في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند أن إيران "لم تعد لديها قوات بحرية"، وأن قدراتها على إطلاق الطائرات المسيرة تم القضاء عليها، مشيرا إلى أن طهران تعرضت "لضربات ساحقة" لكنها لا تزال تمتلك بعض القدرات.

وأكد ترمب أن بلاده "تريد تحقيق النصر فقط"، وأنها "تقوم بعمل جيد ضد إيران"، مشددا على أن إيران "لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي"، محذرا من أن امتلاكها لهذا السلاح "سيمسح الشرق الأوسط"، بحسب تعبيره، ومتوعدا بأن الولايات المتحدة ستوجه لها "ضربات قوية للغاية".

وقال ترمب إن سلوك إيران خلال المفاوضات اتسم بـ"عدم الأمانة وانعدام النزاهة"، لكنه اعتبر أن ذلك لا يغير من وضعها "السيئ للغاية".

وفي وقت سابق الجمعة، قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن العمليات ضد إيران "تسير على ما يرام"، وإن واشنطن ستواصل توجيه "ضربات قوية" إلى أن تضطر طهران في نهاية المطاف إلى التراجع.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية "منظمة غير شرعية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحات دبلوماسية في الشرق الأوسط.

وأضاف روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل "أمرا غير مسبوق"، معتبرا موافقة حركة حماس على نزع السلاح "إنجازا"، لكنه أقر بوجود "الكثير من العمل" للحفاظ على التفاهمات بين لبنان وإسرائيل والبناء عليها، مؤكدا أن هذا الهدف "قابل للتحقق".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة انتقلت من "عملية الغضب الملحمي العسكرية" إلى "عملية الغضب الاقتصادي" بهدف تقييد نفوذ النظام الإيراني، موضحا أن بلاده تبحث عن أصول إيرانية في أنحاء العالم، وأن الأموال الناتجة عن الأصول المصادرة ستذهب إلى الشعب الإيراني.