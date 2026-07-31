الرئيس اللبناني يعتبر عمليات التفجير الإسرائيلية في الجنوب (تهديدا مباشرا) للاتفاق

خبرني - اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن عمليات التفجير التي تنفذها إسرائيل في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وآخرها ليل الخميس في محيط قلعة الشقيف التاريخية، تشكّل "تهديدا مباشرا" لاتفاق الإطار بين البلدين.

وقال عون بحسب بيان وزعته الرئاسة الجمعة إن تفجيرات الشقيف التي قالت إسرائيل إنها هدفت الى تدمير أنفاق لحزب الله "أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3,8 درجات"، وتشكّل "تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته".

وأدان "الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة اللبنانيين وأمنهم".

‏وأشار إلى أن "توقيت الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار"، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الديبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبكة أنفاق تابعة لحزب الله أسفل قلعة الشقيف في جنوبي لبنان، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس

واستخدمت قوات الاحتلال 700 طن من المتفجرات لتدمير الأنفاق تحت الأرض.