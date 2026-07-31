الأرصاد الأردنية : الارتفاع الحالي في الحرارة لا يُصنَّف موجة حر

خبرني - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وأوضح المتنبئ الجوي في دائرة الأرصاد الجوية عصام يعقوب أن هذه الكتلة الحارة لا تُصنف موجة حر، كون شروط الموجة الحارة تتطلب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها العامة بنحو 5 درجات مئوية واستمرار ذلك لأكثر من ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الارتفاع الحالي يتراوح بين 3 و4 درجات فقط فوق المعدلات المعتادة.

وأضاف يعقوب أن المملكة لم تشهد منذ بداية فصل الصيف أي موجات حر، إذ جاءت درجات الحرارة خلال شهري حزيران وتموز ضمن معدلاتها المناخية أو أعلى بقليل، لافتا إلى أن شهر آب يُعد عادة من أكثر أشهر الصيف حرارة، حيث يبلغ معدل الحرارة العظمى في عمّان نحو 34 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة سجلت الخميس في العاصمة عمّان نحو 37 درجة مئوية، فيما بلغت في العقبة 43 درجة، ووصلت في مناطق الأزرق والصفاوي والرويشد إلى نحو 42 درجة، بينما تراوحت في المرتفعات الشمالية والجنوبية بين 32 و33 درجة مئوية.

وقال إن تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيبلغ ذروته السبت، قبل أن يبدأ بالانحسار تدريجيا، مع استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، متوقعا أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من الأحد إلى نحو 36 و37 درجة في عمّان، وأن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من الثلاثاء.

وأوضح يعقوب أن تأثير الكتلة الحارة يتركز بشكل أكبر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مبينا أن درجات الحرارة في البحر الميت والعقبة تبقى ضمن مستوياتها المعتادة، إذ سجلت العقبة نحو 43 إلى 44 درجة، وهي أعلى من معدلها بنحو ثلاث درجات فقط.

وأكد أن فصل الصيف الحالي كان أكثر اعتدالا مقارنة بأعوام سابقة، إذ شهد شهرا حزيران وتموز درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها بقليل في بعض الفترات، مشيرا إلى أن التغيرات في الكتل الهوائية تؤدي إلى تفاوت درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة ارتفاع الحرارة، خاصة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.