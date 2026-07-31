أميركا تتهم إسبانيا بـ(جهود متعمّدة) لتسهيل الهجرة غير النظامية

خبرني - اتهمت الولايات المتحدة إسبانيا، الجمعة، ببذل "جهود متعمدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية، وذلك إثر تدفق 60 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "هذا الحادث غير المقبول هو نتيجة مباشرة لجهود الحكومة الإسبانية المتعمدة للسماح بالهجرة غير النظامية الجماعية إلى أوروبا وتسهيلها".

وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في رسالة "عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر 31 تموز (13,30 ت غ) بلغ 37500 شخص".

وبينت أن نحو 50 ألف شخص عبروا الحدود منذ صباح الخميس، وقدرت أن نحو 25 ألفا منهم عادوا بالفعل من حيث أتوا.

وعزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب سبتة الإسباني، وأوقفا على ما يبدو موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 49 ألف شخص برا وبحرا خلال يوم واحد، وغرق 19 شخصا على الأقل.

وأثارت موجة العبور الجماعي؛ انقساما في أوروبا، إذ هددت إيطاليا بتعليق العمل بمخطط الاتحاد الأوروبي لفتح الحدود الداخلية.

وعبر نحو 40 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين البلدين.

وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثا غير مسبوق، ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل.