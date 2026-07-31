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الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

  • 31 تموز 2026
  • 17:54
الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

خبرني - تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحثا خلاله سبل خفض التصعيد الدائر في الإقليم.

وأكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته.

وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، إذ دعا جلالة الملك إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك.

وجرى خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين حول التطورات بالمنطقة، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز استقرار الإقليم.

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