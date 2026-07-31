*
الجمعة: 31 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بن غفير : لست راضيا عن الاتفاق الذي وافقت عليه حماس

  • 31 تموز 2026
  • 17:24
بن غفير لست راضيا عن الاتفاق الذي وافقت عليه حماس

خبرني - وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الجمعة، انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس ويلحظ نزع السلاح وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، معتبرا أنه "غير مقبول".

وكتب المتطرف بن غفير على منصة (تليغرام) بعد حرب 7 أكتوبر 2023، يعد الالتزام بوقف اغتيال عناصر حماس بمثابة موافقة على أن تخطط لحرب التالية.

وقال "يجب أن تستمر الاغتيالات في غزة، ويجب تشجيع الهجرة، ويجب أن تنتصر إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في 31 تموز 2026، أن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل.

وقال مسؤول في حركة حماس، إنه يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أن تقوم حماس بتنفيذه.

كما قال مسؤول في مجلس السلام إنّه سيتعين وقف جميع الأنشطة العسكرية في غزة في إطار تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها سيتم خلال أسبوعين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أميركا تتهم إسبانيا بـ(جهود متعمّدة) لتسهيل الهجرة غير النظامية
أميركا تتهم إسبانيا بـ(جهود متعمّدة) لتسهيل الهجرة غير النظامية
  • 2026-07-31 18:50
محاكمة مفتي البراميل.. شاهد سري يكشف قصة العباءة الملكية
محاكمة مفتي البراميل.. شاهد سري يكشف قصة العباءة الملكية
  • 2026-07-31 18:21
القبض على متورطين في مجزرة راح ضحيتها 40 مدنيا بريف حمص الغربي
القبض على متورطين في مجزرة راح ضحيتها 40 مدنيا بريف حمص الغربي
  • 2026-07-31 18:16
ترمب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران
ترمب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران
  • 2026-07-31 17:13
اسبانيا : نحو 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من سبتة خلال أيام
اسبانيا : نحو 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من سبتة خلال أيام
  • 2026-07-31 14:40
بعد أزمة سبتة .. روما تهدد بوقف الشنغن مع مدريد
بعد أزمة سبتة .. روما تهدد بوقف الشنغن مع مدريد
  • 2026-07-31 09:19