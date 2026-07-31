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سيف درويش يعود للكتيبة الصفراء

  • 31 تموز 2026
  • 17:19
سيف درويش يعود للكتيبة الصفراء

خبرني - أعلن نادي الحسين إربد عودة اللاعب سيف درويش، بعقد يمتد لمدة موسمين.

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