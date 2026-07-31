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سيف درويش يعود للكتيبة الصفراء
سيف درويش يعود للكتيبة الصفراء
31 تموز 2026
17:19
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خبرني - أعلن نادي الحسين إربد عودة اللاعب سيف درويش، بعقد يمتد لمدة موسمين.
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