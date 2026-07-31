ترمب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه "ضربات قوية" على إيران، معتبرا أن العمليات "تسير على ما يرام"، ومؤكدا أن طهران "لن يكون أمامها في نهاية المطاف خيار سوى التراجع".

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو "مواصلة تحقيق الانتصار"، معتبرا أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تطورات بشأن إيران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال،الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد من 10 إلى 14 يوما، في وقت تواصل واشنطن بحث خياراتها العسكرية والدبلوماسية.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطة المقترحة ضربات جوية تستهدف القدرات الصاروخية والبنية العسكرية الإيرانية، فيما يؤيد وزير الدفاع بيت هيغسيث تنفيذها، بينما يحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من مخاطر توسيع العمليات وتأثيرها على مخزونات الدفاع الجوي وجاهزية القوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب يميل إلى خيار التصعيد، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، مع استمرار دراسة المسار الدبلوماسي.