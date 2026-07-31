الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية قد أعلنت، صباح الجمعة، مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 44 آخرين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن فرق الإنقاذ تدخلت إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر على الطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة في ولاية بومرداس، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر.

وأضافت أن الحصيلة الأولية بلغت 25 قتيلا و44 مصابا، مع استمرار عمليات الإنقاذ في موقع الحادث.