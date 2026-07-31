أسباب نقص فيتامين ب12 وأضرار النقص

خبرني - يُعد فيتامين ب12 من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، ودعم العديد من الوظائف الحيوية، ورغم أن الجسم يحتاج إليه بكميات صغيرة، فإن نقصه قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي قد تؤثر في النشاط اليومي والصحة العامة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها في الوقت المناسب.

ويُعد نقص فيتامين ب12 من المشكلات الشائعة لدى بعض الفئات، مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، أو من يتبعون أنظمة غذائية معينة. في هذا المقال، نتعرف على أبرز أسباب نقص فيتامين ب12، وأهم أضراره، وكيفية الوقاية منه.

ما هو فيتامين ب12؟

فيتامين ب12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويلعب دورًا مهمًا في:

• تكوين خلايا الدم الحمراء.

• الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

• المساهمة في تصنيع الحمض النووي (DNA).

• دعم وظائف الدماغ والأعصاب.

• المشاركة في إنتاج الطاقة من خلال دوره في عمليات التمثيل الغذائي.

ويحصل الجسم على هذا الفيتامين بشكل رئيسي من الأطعمة ذات المصدر الحيواني أو من الأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية عند الحاجة.

أسباب نقص فيتامين ب12

هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين ب12 في الجسم، ومن أبرزها:



1. عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء

يوجد فيتامين ب12 بشكل طبيعي في اللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب، ومنتجات الألبان. لذلك قد يكون الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة أكثر عرضة للإصابة بالنقص إذا لم يحصلوا عليه من مصادر مدعمة أو مكملات مناسبة.



2. ضعف امتصاص الفيتامين

قد يتناول الشخص كميات كافية من فيتامين ب12، لكن الجسم لا يتمكن من امتصاصه بشكل جيد بسبب بعض المشكلات الصحية، مثل:

• التهاب المعدة المزمن.

• بعض أمراض الأمعاء.

• إجراء بعض جراحات المعدة أو الأمعاء.

• نقص العامل الداخلي (Intrinsic Factor)، وهو بروتين ضروري لامتصاص الفيتامين.



3. التقدم في العمر

مع التقدم في السن تقل قدرة بعض الأشخاص على امتصاص فيتامين ب12 من الطعام، مما يزيد من احتمالية حدوث النقص.



4. استخدام بعض الأدوية

قد تؤثر بعض الأدوية في امتصاص فيتامين ب12 عند استخدامها لفترات طويلة، مثل بعض أدوية تقليل حمض المعدة أو بعض أدوية علاج السكري. لذلك ينبغي عدم إيقاف أو تغيير أي دواء دون استشارة الطبيب.

أعراض نقص فيتامين ب12

قد تظهر الأعراض تدريجيًا، وقد تختلف من شخص لآخر حسب شدة النقص ومدته.

ومن أكثر الأعراض شيوعًا:

• الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

• الضعف العام.

• شحوب البشرة.

• الدوخة.

• ضيق التنفس عند بذل المجهود.

• ضعف التركيز.

• النسيان.

• تنميل أو وخز في اليدين والقدمين.

• اضطرابات التوازن في بعض الحالات.

وقد لا يلاحظ الشخص الأعراض في المراحل الأولى، لذلك قد يُكتشف النقص من خلال الفحوصات الطبية.

أضرار نقص فيتامين ب12

إذا استمر النقص لفترة طويلة دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات صحية، منها:



1. الإصابة بفقر الدم

يسبب نقص فيتامين ب12 نوعًا من فقر الدم يُعرف بفقر الدم الضخم الأرومات، حيث تصبح خلايا الدم الحمراء أكبر من الطبيعي وأقل كفاءة في نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف.



2. مشكلات الجهاز العصبي

يؤثر فيتامين ب12 في صحة الأعصاب، لذلك قد يؤدي نقصه إلى:

• التنميل.

• ضعف الإحساس.

• اضطرابات التوازن.

• ضعف التنسيق الحركي.

وفي بعض الحالات، قد تصبح بعض الأضرار العصبية طويلة الأمد إذا تأخر العلاج.



3. التأثير في الذاكرة والتركيز

قد يعاني بعض الأشخاص من ضعف التركيز أو مشكلات في الذاكرة، خاصة إذا كان النقص شديدًا أو استمر لفترة طويلة.



4. انخفاض جودة الحياة

الإرهاق المستمر وضعف النشاط وصعوبة أداء المهام اليومية قد تؤثر في الأداء الدراسي أو المهني وفي ممارسة الأنشطة المعتادة.

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب12؟

تزداد احتمالية الإصابة بالنقص لدى بعض الفئات، مثل:

• كبار السن.

• الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

• المصابون ببعض أمراض الجهاز الهضمي.

• من خضعوا لجراحات في المعدة أو الأمعاء.

• الأشخاص الذين يستخدمون بعض الأدوية لفترات طويلة تحت إشراف طبي.

كيف يتم تشخيص نقص فيتامين ب12؟

يعتمد الطبيب على:

• مراجعة الأعراض والتاريخ الطبي.

• الفحص السريري.

• إجراء تحاليل الدم لقياس مستوى فيتامين ب12، وقد يطلب فحوصات إضافية إذا لزم الأمر لتحديد السبب.

ويُفضل عدم الاعتماد على الأعراض وحدها، لأن الإرهاق أو التنميل قد يكون لهما أسباب متعددة.

كيف يمكن علاج نقص فيتامين ب12؟

يعتمد العلاج على سبب النقص وشدته، وقد يشمل:

• تعديل النظام الغذائي.

• تناول أطعمة غنية بفيتامين ب12.

• استخدام مكملات غذائية يحددها الطبيب.

• الحقن في بعض الحالات التي يكون فيها الامتصاص ضعيفًا أو يكون النقص شديدًا.

ولا يُنصح بتناول المكملات بجرعات عالية دون استشارة مختص.

كيف يمكن الوقاية من نقص فيتامين ب12؟

للحد من خطر الإصابة بالنقص، يمكن اتباع بعض النصائح، مثل:

• تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر جيدة لفيتامين ب12.

• الاهتمام بالأطعمة المدعمة عند الحاجة.

• إجراء الفحوصات الدورية للأشخاص الأكثر عرضة للنقص.

• مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة مثل الإرهاق أو التنميل.

• الالتزام بالعلاج إذا تم تشخيص النقص.