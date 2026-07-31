لماذا يشعر البعض بالإرهاق رغم قلة المجهود البدني؟

خبرني - يشكو كثير من الأشخاص من الشعور بالإرهاق والتعب حتى في الأيام التي لا يبذلون فيها مجهودًا بدنيًا كبيرًا. فقد يستيقظ الشخص من النوم وهو يشعر بالخمول، أو ينهي يومًا مكتبيًا بسيطًا ويشعر وكأنه قام بعمل شاق. هذا الشعور قد يكون مؤقتًا نتيجة ضغوط الحياة أو قلة النوم، وقد يكون في بعض الحالات مؤشرًا على عادات غير صحية أو مشكلة صحية تستدعي الاهتمام.

ما المقصود بالإرهاق؟

الإرهاق هو شعور مستمر بالتعب أو نقص الطاقة يؤثر في القدرة على أداء الأنشطة اليومية والتركيز والاستمتاع بالحياة. ويختلف عن التعب الطبيعي الذي يزول بعد الراحة، إذ قد يستمر الإرهاق لساعات أو أيام رغم الحصول على فترات كافية من الاسترخاء.

كما قد يصاحبه ضعف في التركيز، أو انخفاض في الحافز، أو شعور بالثقل الجسدي، دون وجود مجهود بدني واضح يبرر ذلك.

1. قلة النوم وجودته غير الجيدة

يُعد النوم من أهم العوامل التي تؤثر في مستوى النشاط خلال اليوم. فحتى إذا نام الشخص عددًا كافيًا من الساعات، فإن النوم المتقطع أو غير العميق قد يمنعه من الحصول على الراحة التي يحتاجها الجسم.

ومن الأسباب التي قد تؤثر في جودة النوم:

• استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

• التوتر والقلق.

• تناول المنبهات في ساعات متأخرة.

• اضطرابات النوم مثل الشخير الشديد أو انقطاع النفس أثناء النوم.

تحسين جودة النوم غالبًا ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى النشاط والطاقة.

2. الضغوط النفسية والتوتر

لا يرتبط الإرهاق بالمجهود البدني فقط، بل قد يكون المجهود الذهني والعاطفي أكثر استنزافًا للطاقة.

فعندما يعيش الشخص تحت ضغط مستمر في العمل أو الدراسة أو الحياة الأسرية، يبقى العقل في حالة تأهب لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد حتى دون القيام بأي نشاط بدني.

كما قد يؤثر القلق المستمر في جودة النوم والتركيز، فيزيد الإحساس بالتعب.

3. سوء التغذية

يعتمد الجسم على الغذاء للحصول على الطاقة، لذلك فإن اتباع نظام غذائي غير متوازن قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، ومن العادات الغذائية التي قد تسهم في ذلك:

• تخطي وجبة الإفطار باستمرار.

• الإفراط في تناول السكريات، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في الطاقة يعقبه انخفاض مفاجئ.

• قلة تناول البروتين والخضروات والفواكه.

• عدم الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن من الغذاء.

يساعد النظام الغذائي المتوازن على الحفاظ على مستوى أكثر استقرارًا من الطاقة طوال اليوم.

4. قلة النشاط البدني

قد يبدو الأمر متناقضًا، لكن الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة قد يزيدان من الشعور بالخمول.

فالنشاط البدني المعتدل يحفز الدورة الدموية، ويحسن اللياقة، ويساعد الجسم على استخدام الطاقة بكفاءة أكبر. لذلك فإن المشي اليومي أو ممارسة التمارين الخفيفة قد يقللان من الشعور بالإرهاق لدى كثير من الأشخاص.

5. الجفاف ونقص شرب الماء

حتى الجفاف البسيط قد يؤثر في نشاط الجسم والتركيز. فالماء ضروري للعديد من العمليات الحيوية، وعند عدم شرب كميات كافية قد يشعر الشخص بالتعب أو الصداع أو ضعف التركيز.

لذلك يُنصح بالحفاظ على ترطيب الجسم بانتظام، خاصة في الأجواء الحارة أو عند ممارسة النشاط البدني.

6. نقص بعض الفيتامينات أو المعادن

قد يرتبط الإرهاق في بعض الحالات بنقص عناصر غذائية مهمة، مثل:

• الحديد.

• فيتامين B12.

• فيتامين D.

• حمض الفوليك.

ولا يمكن التأكد من وجود هذا النقص إلا من خلال التقييم الطبي والفحوصات المناسبة عند الحاجة، خاصة إذا كان الإرهاق مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

7. بعض المشكلات الصحية

قد يكون الإرهاق المستمر أحد أعراض حالات صحية مختلفة، مثل:

• اضطرابات الغدة الدرقية.

• فقر الدم.

• بعض الأمراض المزمنة.

• اضطرابات النوم.

• بعض المشكلات النفسية مثل الاكتئاب أو القلق.

لذلك، إذا استمر الإرهاق لفترة طويلة أو أثر في ممارسة الأنشطة اليومية، فمن المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

تأثير نمط الحياة

تلعب العادات اليومية دورًا كبيرًا في مستوى النشاط، ومن أبرز العوامل التي قد تزيد الشعور بالإرهاق:

• السهر المتكرر.

• الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.

• عدم تنظيم أوقات العمل والراحة.

• تناول كميات كبيرة من الكافيين ثم انخفاض تأثيره لاحقًا.

• قلة فترات الاسترخاء خلال اليوم.

إجراء تغييرات بسيطة في الروتين اليومي قد يساعد على تحسين مستوى الطاقة بشكل ملحوظ.

كيف يمكن تقليل الشعور بالإرهاق؟

هناك مجموعة من الخطوات التي قد تساعد على استعادة النشاط، منها:

• الحصول على نوم منتظم وكافٍ.

• تناول غذاء متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية.

• شرب كميات مناسبة من الماء.

• ممارسة النشاط البدني بانتظام.

• تقليل التوتر من خلال تنظيم الوقت وممارسة أنشطة مريحة.

• تجنب السهر والإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم.

• استشارة الطبيب إذا استمر الإرهاق أو صاحبه فقدان وزن، أو ضيق في التنفس، أو أعراض أخرى غير معتادة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

رغم أن الإرهاق غالبًا ما يرتبط بعوامل حياتية يمكن تعديلها، فإن بعض الحالات تستدعي تقييمًا طبيًا، خاصة إذا:

• استمر التعب لعدة أسابيع دون تحسن.

• كان شديدًا ويؤثر في الأنشطة اليومية.

• صاحبه دوار متكرر أو إغماء.

• ظهر مع فقدان وزن غير مبرر أو أعراض صحية أخرى.

يساعد التشخيص المبكر على اكتشاف الأسباب المحتملة ووضع خطة علاج مناسبة.