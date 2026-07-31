ريال مدريد يضغط لضم رودري والسيتي يحدد سعره

خبرني - دخلت المفاوضات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مرحلة حاسمة بشأن انتقال لاعب الوسط الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري"، في إحدى أكثر صفقات سوق الانتقالات الصيفية إثارة وترقبا.

ووفقا لما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورتس"، فتح الناديان خطوط اتصال مباشرة لحسم الصفقة. ورغم التوافق الضمني على إمكانية إتمام الانتقال، فإن العقبة المالية لا تزال قائمة بين الطرفين:

مطالب مانشستر سيتي

حدد بطل إنجلترا مبلغ 75 مليون يورو (نحو 81 مليون دولار) للتخلي عن خدمات مهندس خط وسطه، بينما يفضّل النادي الملكي حسم الصفقة بسعر أقل، حيث قدّم عرضا أوليا بقيمة 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) إضافة إلى متغيرات وحوافز مالية مرتبطة بالأداء.

وتُقدر الفجوة بين العرض والمطالب بـ 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، وهي المساحة التي يتفاوض الطرفان لتقليصها حاليا.

رفض التجديد

تُمثل رغبة اللاعب حجر الزاوية في تقدم المفاوضات، إذ يُبدي النجم الإسباني (30 عاما) رغبة قوية في العودة إلى مسقط رأسه العاصمة مدريد، وخوض تجربة جديدة في "سانتياغو برنابيو".

ورغم امتلاك رودري عقدا يمتد حتى صيف 2027 مع السيتيزنز، فإنه رفض كليا كافة عروض التجديد التي قدمتها إدارة النادي الإنجليزي مؤخرا، مما يضع مانشستر سيتي أمام خيار الاستفادة المالية من بيعه هذا الصيف بدلا من تراجع قيمته السوقية مع اقتراب نهاية عقده.

قطعة تكتيكية لا تُعوّض

يُنظر إلى رودري داخل أروقة ريال مدريد باعتباره الهدف الأول لتعزيز خط الوسط، والضابط المثالي لإيقاع اللعب في مركز الارتكاز الصريح.

ويمتلك الدولي الإسباني سجلا حافلا بالبصمات التاريخية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، حيث أثبت أنه لاعب المناسبات الكبرى، ولا أدل على ذلك من هدفه التاريخي في مرمى إنتر ميلان الذي أهدى السيتي لقب دوري أبطال أوروبا 2023، إلى جانب قيادته لـ"لا روخا" للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2024 وفوزه بالكرة الذهبية.

ومع تقارب المواقف ورغبة اللاعب الواضحة، تشير التوقعات في الأوساط الرياضية إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بات مسألة وقت، بمجرد التوصل إلى صيغة مالية مرضية للطرفين.