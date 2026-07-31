لمواجهة المنافسة الصينية .. تخفّيض أسعار ( شات جي بي تي)

خبرني - خفّضت شركة "أوبن إيه آي" أسعار اثنين من نماذجها للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة في القطاع، مع سعي الشركات الأمريكية إلى مواجهة البدائل الصينية الأرخص، في وقت يزداد فيه ضغط العملاء لخفض تكاليف استخدام هذه التقنيات.

وقلّصت الشركة المطورة لروبوت شات جي بي تي، الخميس، سعر نموذجها الأصغر "جي بي تي-5.6 لونا" بنسبة 80%، بينما خفّضت سعر النموذج المتوسط تيرا بنسبة 20%، في حين أبقت سعر نموذجها الأكبر سول دون تغيير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي تدقيقا متزايدا من الشركات بسبب ارتفاع فواتير استخدام النماذج، بينما يرى مسؤولون تنفيذيون في قطاع التكنولوجيا أن انخفاض الأسعار يُعَد عاملا أساسيا لتوسيع انتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

كما تزيد التخفيضات الضغوط على منافستها أنثروبيك، التي تُعَد نماذجها من الأكثر استخداما بين الشركات والمطورين، لكنها لا تزال أعلى تكلفة، في وقت تواجه فيه الشركتان منافسة متنامية من نماذج صينية مفتوحة المصدر، مثل "جي إل إم-5.2" التابع لشركة زد.إيه آي، والذي يقترب من أداء النماذج الأمريكية بتكلفة أقل.

ويرى محللون أن خفض الأسعار قد يدفع إلى زيادة استخدام تقنيات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، لكنه قد يضغط في المقابل على هوامش الربحية، مع استعداد الشركتين لطرح عام أولي مرتقب في أسواق المال.

وبموجب الأسعار الجديدة، انخفضت تكلفة إدخال البيانات إلى نموذج "جي بي تي-5.6 لونا" إلى 20 سنتا لكل مليون رمز، مقارنة بدولار واحد سابقا، بينما تراجعت تكلفة إنشاء المخرجات إلى 1.2 دولار من 6 دولارات. كما انخفضت تكلفة نموذج تيرا إلى دولارين لكل مليون رمز إدخال بدلا من 2.5 دولار، وإلى 12 دولارا للمخرجات مقارنة بـ15 دولارا سابقا.

وقالت الشركة إن خفض الأسعار أصبح ممكنا بفضل التحسينات التي أدخلتها في سلسلة جي بي تي-5.6، والتي ساهمت في رفع كفاءة البرمجة وتحسين الأداء الداخلي، بما خفض تكاليف التشغيل.

نمو الإيرادات

في سياق آخر، كشفت المديرة المالية للشركة سارة فراير خلال اجتماع داخلي للموظفين، بحسب شبكة سي إن بي سي، أن الإيرادات السنوية المتكررة للشركة في يوليو/تموز تجاوزت بالفعل إجمالي الإيرادات المسجلة خلال الربع الثاني بأكمله.

وأرجعت فراير هذا النمو إلى الأداء القوي لثلاثة منتجات رئيسية، هي سلسلة جي بي تي-5.6، ووكيل الأعمال شات جي بي تي وورك، وأداة البرمجة كوديكس.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة بريت تايلور، إن الشركة بدأت تحقق تقدما في سوق أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن بعض العملاء تحولوا إلى كوديكس بعد ارتفاع تكلفة استخدام أداة كلود كود التابعة لشركة أنثروبيك.

سباق التمويل

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أوبن إيه آي ضغوطا متزايدة من المنافسين الصينيين، بعد إطلاق شركة مون شوت إيه آي نموذج كيمي كيه 3، الذي قالت إنه يقلّص الفجوة مع أفضل النماذج الأمريكية، إلى جانب انتشار نماذج صينية منخفضة التكلفة.

وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة إلى تأمين التمويل اللازم لتوسيع بنيتها التحتية، عبر محادثات مع شركة إنفيديا بشأن توفير تمويل احتياطي قد يصل إلى 250 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات جديد في ولاية أوهايو.

وبحسب وثائق مالية مدققة، سجلت أوبن إيه آي خسارة صافية بلغت 38.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل إيرادات بلغت 13.07 مليار دولار، فيما تقدر قيمتها السوقية حاليا بنحو 852 مليار دولار، مع استمرار استعداداتها للإدراج في البورصة خلال السنوات المقبلة.