أحد أبرز المدافعين في التاريخ .. وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانكو باريزي

خبرني - خيم الحزن على كرة القدم الإيطالية، اليوم الجمعة، بعد إعلان نادي ميلان وفاة قائده التاريخي وأسطورته فرانكو باريزي عن عمر ناهز (66 عاما)، لتنتهي مسيرة أحد أبرز المدافعين الذين أنجبتهم المستطيلات الخضراء، والذي ارتبط اسمه بالنادي اللومباردي على مدى عقدين كاملين.

وجاء إعلان الوفاة بعد يومين فقط من نفي ميلان الشائعات التي تحدثت عن رحيل نجمه السابق، قبل أن يؤكد النادي صباح الجمعة نبأ الوفاة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد باريزي أحد أبرز رموز الوفاء في تاريخ كرة القدم، بعدما كرّس مسيرته الاحترافية كاملة لخدمة ميلان، وأصبح رمزا لجيل ذهبي قاد الفريق إلى الهيمنة على الكرة الإيطالية والأوروبية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وفي بيان مؤثر، نعى النادي أسطورته قائلا:

"يبكي تاريخ ميلان بأكمله رحيل فرانكو باريزي. سيظل مثاله ونزاهته محفورين إلى الأبد في الحمض النووي للنادي، كما سيبقى قميصه التاريخي رقم 6 رمزا خالدا. ويتقدم النادي بأحر التعازي إلى عائلته في هذا المصاب الأليم، وهي خسارة يشعر بها جميع مشجعي الروسونيري وكأنها خسارتهم الشخصية".

ولم يكشف ميلان عن سبب الوفاة، مكتفيا بالإعلان عن رحيل قائده التاريخي. وكان باريزي قد خضع خلال الصيف الماضي لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية، دون أن يربط النادي بين ذلك وبين وفاته.

قائد صنع أمجاد الروسونيري

بدأ باريزي رحلته مع أكاديمية ميلان بين عامي 1974 و1977، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 1977، ومنذ ذلك الحين لم يرتدِ أي قميص آخر حتى إعلان اعتزاله في عام 1997.

وخلال 20 موسما متواصلا، تحوّل المدافع الإيطالي إلى القلب النابض لخط دفاع ميلان، وقاد الفريق في واحدة من أنجح الفترات في تاريخه، بفضل شخصيته القيادية وقراءته الاستثنائية للعب وقدرته الكبيرة على تنظيم الخط الخلفي، رغم أنه لم يكن يعتمد على القوة البدنية بقدر اعتماده على الذكاء التكتيكي وحسن التمركز.