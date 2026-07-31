بعد أزمة سبتة .. روما تهدد بوقف الشنغن مع مدريد

خبرني - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعدما دخل مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة انطلاقا من المغرب.

ومنطقة شنغن هي فضاء يضم 29 دولة أوروبية ألغت رسميا إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.

وتأتي تعليقات ميلوني بعد تصريحات مماثلة أدلى بها في وقت سابق من وزير الخارجية أنتونيو تاياني.

وقالت ميلوني المنتمية إلى اليمين المتطرف عبر إكس "نحن بصدد جمع الجهات المختصة، وبمجرد انتهاء الاجتماعات، سنكون مستعدين للتحرك، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية... مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا".

وتابعت أن صور المهاجرين الواردة من سبتة كانت "صادمة". واضطر معظمهم، ومن بينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى هناك.

وأعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث تسعة أشخاص قضوا أثناء محاولتهم بلوغ سبتة سباحة.

وأضافت ميلوني "لن تقف إيطاليا مكتوفة اليدين". وكان تاياني وجّه دعوة مماثلة في وقت سابق.

ودعا تاياني الخميس إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.

وأيّد في منشور على إكس "إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا"، واعتبر أن "الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكّل خطرا على الأمن القومي".

وأضاف "إن الصور الواردة من سبتة تُظهر أن قرار حكومة مدريد منح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي، هو خطأ فادح وشجع على الاتجار بالبشر".

ومن جانبه، دعا ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، إلى تعليق العمل باتفاقية شنغن والدفاع عن حدود أوروبا.