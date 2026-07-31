فايننشال تايمز : ترمب يناقش تطبيع العلاقات مع بن سلمان ونتنياهو

خبرني - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لصحيفة "فايننشال تايمز" بأنه ناقش تطبيع العلاقات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة: "ترمب تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تطبيع العلاقات".

وأضافت: "هذا الأمر يحظى بحماس كبير من قبل كلا البلدين، وقد يتحقق".

وفي وقت سابق، صرح المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.