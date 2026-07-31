الذهب عالميا يتجه لإنهاء تراجع استمر 4 أشهر

خبرني - يتجه الذهب الجمعة، نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في 5 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير حرب إيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1%. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1% إلى 4094.10 دولارا.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2% هذا الشهر.

وصعد الذهب 2% في المعاملات الفورية الأربعاء بعد أن أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية ولم يقدم رئيسه كيفن وورش أي مؤشرات تذكر بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي في مجال السياسة النقدية.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 63% رفع الفائدة في أيلول، بانخفاض عن نسبة 80% تقريبا قبل اجتماع السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 58.98 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 1638.97 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1301.94 دولار.