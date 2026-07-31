قرابة 40 درجة في عمان .. أجواء حارة لـ 4 أيام وتحذيرات من ساعات الذروة

خبرني - يكون الطقس، الجمعة، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 37- 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35- 24، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21، وفي مرتفعات الشراة 33- 17، وفي مناطق البادية 40 - 24، وفي مناطق السهول 36 - 22، وفي الأغوار الشمالية 43- 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 30، وفي البحر الميت 44 - 29، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ويطرأ السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

والأحد يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس الاثنين حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وكان المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان قال لـ"المملكة"، إن الكتلة الهوائية الحارة التي بدأت تؤثر على المملكة الخميس تُعد الأولى خلال شهر تموز الحالي، بعد أن سادت معظم أيام الشهر أجواء صيفية اعتيادية، وأحيانا أعلى بقليل من معدلاتها العامة.

وأشار إلى أن الكتلة الهوائية الحارة ستستمر بالتأثير على المملكة حتى الأربعاء المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة بالعودة تدريجيا إلى معدلاتها الاعتيادية اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس.