25 سفينة تعبر باب المندب مع استمرار الحظر على السفن السعودية

خبرني - نفت حركة "أنصار الله" في اليمن فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار حظر الملاحة السعودية عبر المضيق حتى رفع الحصار عن اليمن.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع الشحن البحري عبور 25 سفينة محملة بالسلع الأولية مضيق باب المندب يوم الخميس، في حين كانت حركة المرور في مضيق هرمز ضعيفة بعبور ناقلتين فقط.

وتضمنت حركة المرور في باب المندب دخول 18 سفينة وخروج سبع سفن، وشملت عدة ناقلات نفط.

في المقابل، عبرت مضيق هرمز سفينتان فارغتان فقط. وأشارت البيانات إلى احتمالية وجود سفن أخرى تبحر في المنطقة بعد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، مما يعني عدم احتسابها ضمن الإحصاءات.

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس عن استضافة رؤساء هيئات الأركان، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء "التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى "تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

من جهة أخرى، رد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن حزام الأسد مساء الأربعاء الماضي على الأنباء التي تحدثت عن عزم الحركة فرض رسوم على السفن للمرور عبر مضيق باب المندب.

وأوضح أن مضيق باب المندب مفتوح أمام الملاحة الدولية بأمان وسلام، باستثناء الملاحة السعودية. وأكد أن الملاحة السعودية ستظل محظورة حتى يرفع الحصار عن اليمن.