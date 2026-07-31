دراسة تكشف: أحلامنا ليست عشوائية والدماغ يعيد كتابة الواقع

خبرني - كشفت دراسة علمية جديدة أن الأحلام ليست مجرد صور عشوائية تعبر عن العقل الباطن، بل هي عملية ديناميكية معقدة يعيد من خلالها الدماغ تشكيل الواقع بناء على عوامل مختلفة.

حلل الباحثون من معهد IMT للدراسات المتقدمة في لوكا، إيطاليا، أكثر من 3700 وصف للأحلام وأحداث اليقظة لـ287 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، وعلى مدار أسبوعين، سجل المشاركون أحلامهم وتجاربهم اليومية، كما جمع الباحثون بيانات حول عادات النوم، وسمات الشخصية، والقدرات المعرفية، والخصائص النفسية لكل مشارك في الدراسة.

ولمعالجة وفهم هذا الكم الهائل من النصوص، استخدم الفريق معالجة اللغة الطبيعية، وهي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يكشف تلقائيا عن الروابط الدلالية والبنية في مجموعات كبيرة من النصوص، وقيّمت الخوارزميات كيفية ترابط الأفكار والصور والكلمات في وصف الأحلام.

أظهرت النتائج أن الأحلام تحمل بنية داخلية، وتعكس مزيجا من الخصائص الفردية والأحداث اليومية، لكنها لا تعيد إنتاج الواقع بدقة، بل تقوم بتحويل التفاصيل المألوفة، حيث تمتزج أماكن العمل أو المستشفيات أو الفصول الدراسية بمواقع غير مترابطة، وتتبدل زوايا الرؤية، لتندمج مشاهد الحياة المختلفة في صورة واحدة حية وغنية.

وكشفت التحليلات أن أحلام المشاركين خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة "كوفيد-19" احتوت على مشاعر أقوى، وتركيز أكبر على مفاهيم القيود والحواجز والعزلة، لكن هذه الأنماط تراجعت تدريجيا مع مرور الوقت، مما يشير إلى قدرة الإنسان على التكيف النفسي مع الأحداث الضاغطة.



كما تفاوتت طريقة تحوّل الأحلام من شخص لآخر، فمن يعانون من شرود الذهن أثناء اليقظة كانت أحلامهم مجزأة حيث تنتقل الأحداث فيها بسرعة بين المشاهد، بينما من يمنحون أحلامهم أهمية أكبر، كانوا يروون تجارب أكثر غنى وتفصيلا وحسية.

وعلّقت الباحثة الرئيسية، فالنتينا إلتشي، بالقول: "نتائجنا تظهر أن الأحلام ليست مجرد انعكاس للماضي، بل هي عملية حية تتشكل وفقا لهويتنا وما نمر به من تجارب".

وأكد الباحثون أن استخدام الذكاء الاصطناعي مكّنهم من رصد أنماط خفية للأحلام كان من الصعب اكتشافها سابقا، مما يفتح الباب أمام أبحاث أكثر دقة وشمولا حول الوعي والذاكرة والعواطف والصحة النفسية.