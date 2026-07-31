مسؤولان في حماس يؤكدان التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل

خبرني - قال مسؤولان بارزان في حركة حماس ،الجمعة، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال أحد المسؤولَين "تم الاتفاق حول ملف السلاح وتم الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي التدريجي من القطاع" مضيفا أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

وكشف مسؤول أميركي أن إيران حاولت إقناع حماس بعدم الموافقة على الاتفاق مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال ،الجمعة، إن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب عند اكتمال عملية نزع السلاح.

وأضاف أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة حاسمة نحو أن تصبح غزة تحت حكم حكومة فلسطينية جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم عبر مراحل تحدَد بعناية.

وأوضح ترامب أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن في غزة.

وقال مسؤول في مجلس السلام أن عملية نزع سلاح حماس ستتطلب بعض الوقت من أجل تنفيذها، مضيفا أن الأسلحة الأولى التي سيتم نقلها ستكون تابعة للشرطة يليها استبعاد الأسلحة الثقيلة.

وأكد المسؤول أنه سيتعين وقف جميع الأنشطة العسكرية في غزة في إطار تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها سيتم خلال أسبوعين.

وأضاف أن الاسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وفق جدول زمني سيتم تحديده لاحقا، وأن مجلس السلام سيشرف على إعادة إعمار غزة.