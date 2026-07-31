رويترز عن مسؤولين أميركيين: البدء في تنفيذ خطة نزع سلاح حماس خلال أسابيع

خبرني - نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين ،الجمعة، أن البدء في تنفيذ خطة نزع سلاح حماس سيكون خلال أسابيع، مشيرين إلى أن هناك تنسيق وثيق مع إسرائيل.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل تشك في أن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها، متوقعين أن تكون حكومة تكنوقراط محلية بديلا حاليا للسلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وقال مسؤول في مجلس السلام أن عملية نزع سلاح حماس ستتطلب بعض الوقت من أجل تنفيذها، مضيفا أن الأسلحة الأولى التي سيتم نقلها ستكون تابعة للشرطة يليها استبعاد الأسلحة الثقيلة.

وأكد المسؤول أنه سيتعين وقف جميع الأنشطة العسكرية في غزة في إطار تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها سيتم خلال أسبوعين.

وأضاف أن الاسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل وفق جدول زمني سيتم تحديده لاحقا، وأن مجلس السلام سيشرف على إعادة إعمار غزة.