القاهرة تستضيف اجتماعا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

خبرني - كشفت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة ستستضيف اجتماعا للوسطاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال ،الجمعة، إن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب عند اكتمال عملية نزع السلاح.

وأضاف أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة حاسمة نحو أن تصبح غزة تحت حكم حكومة فلسطينية جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم عبر مراحل تحدَد بعناية.

وأوضح ترامب أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق المتعلق بنزع السلاح وإزالة الطابع العسكري عن قطاع غزة.