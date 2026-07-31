ماذا سيحدث للعرب لو انسحبت أوروبا من كأس العالم؟

خبرني - أثار قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة كأس العالم في حال نفذ جياني إنفانتينو خطة ببيع حصص في البطولة لمستثمرين من القطاع الخاص، ليُطرح سؤال مفاده: ماذا لو قاطعت أوروبا كأس العالم الأخيرة؟

سيكون انسحاب 16 منتخباً أوروبياً فرصة لعدد من المنتخبات من قارات أخرى لدخول المنافسة مثل بوليفيا وفنزويلا وبيرو وجامايكا وهندوراس وسورينام والغابون وبوركينا فاسو، إضافة إلى الإمارات وعمان وإندونيسيا وجزر سليمان.

وبالنسبة للمنتخبات العربية فإن الأردن والجزائر سيبلغان الدور الثاني وستصل السعودية إلى دور 32 نظراً لغياب إسبانيا متصدرة المجموعة عن البطولة، بينما سيصعد العراق بسهولة إلى الدور الثاني لأن فرنسا والنرويج لم تشاركا.



وفي الدور الثاني سيبلغ المغرب بسهولة نصف النهائي قبل الاصطدام بالأرجنتين في نصف النهائي، وستتلافى مصر ملاقاة الأرجنتين في ثمن النهائي لتستمر مغامرتها أبعد من دور الـ16.

على الصعيد الفردي سيبقى ليونيل ميسي هدافاً تاريخياً للمونديال دون مضايقة كيليان مبابي، بينما ستذهب جائزة أفضل لاعب في البطولة إلى آخر غير رودري.