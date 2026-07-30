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أعضاء اتحاد كونكاكاف يرفضون بالإجماع مقترحات فيفا

  • 30 تموز 2026
  • 23:17
أعضاء اتحاد كونكاكاف يرفضون بالإجماع مقترحات فيفا

خبرني - رفضت الاتحادات الـ41 الأعضاء في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بالإجماع خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبيع حصة في العمليات التجارية المرتبطة بكأس العالم، بحسب ما أعلن كونكاكاف الخميس.

وأصدر الاتحاد بيانا يعارض فيه المقترحات عقب اجتماع عُقد الخميس، أكد خلاله أن "الأعضاء أعربوا عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الواجبة في ما يتعلق بالمقترح، والمهلة القصيرة بشكل مصطنع المفروضة لاتخاذ القرار، إضافة إلى عدم خضوع الخطة لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في فيفا".

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