ترفيع وإحالة الشديفات والجرادات وأبو سل وقاس

خبرني - قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع الموظفة من ملاك وزارة الصحة السيدة نور خالد منيزل الشديفات إلى الدرجة التي تلي درجتها الحالية اعتباراً من تاريخ ۲۰۲٦/۷/۱ وإحالتها على التقاعد اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٨/١.

وقرر المجلس الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين من ملاك وزارة التربية والتعليم المذكورين تالياً إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٨/٣١ وإحالته على التقاعد بناءً على طلبه اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٩/١:

- السيدة عائدة جميل محمود الجرادات

- السيد نضال عبد العزيز محمد أبو سل

- السيد غازي صدقي محمود قاس

كما قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة المستشار من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد سيف "أحمد" "سالم" سلامة العضايلة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١.

