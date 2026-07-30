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ترفيع وإحالة الشديفات والجرادات وأبو سل وقاس

  • 30 تموز 2026
  • 23:04
ترفيع وإحالة الشديفات والجرادات وأبو سل وقاس

خبرني - قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع الموظفة من ملاك وزارة الصحة السيدة نور خالد منيزل الشديفات إلى الدرجة التي تلي درجتها الحالية اعتباراً من تاريخ ۲۰۲٦/۷/۱ وإحالتها على التقاعد اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٨/١.

وقرر المجلس الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين من ملاك وزارة التربية والتعليم المذكورين تالياً إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٨/٣١ وإحالته على التقاعد بناءً على طلبه اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٩/١:
- السيدة عائدة جميل محمود الجرادات
- السيد نضال عبد العزيز محمد أبو سل
- السيد غازي صدقي محمود قاس
كما قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة المستشار من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد سيف "أحمد" "سالم" سلامة العضايلة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١.
 

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