*
الخميس: 30 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

61 موندياليا عاطلا عن العمل.. يتقدمهم صلاح ومحرز

  • 30 تموز 2026
  • 22:43
61 موندياليا عاطلا عن العمل يتقدمهم صلاح ومحرز

خبرني - ما زال 61 لاعباً شاركوا في كأس العالم 2026 يتقدمهم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز عاطلين بلا أندية وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من دخول شهرها الأخير.

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول السابق القائمة بعدما فسخ عقده مع النادي الأحمر نهاية الموسم الماضي، بينما توقفت مفاوضاته مع نادي بشكتاش التركي بحسب المدير الرياضي للأخير.

وتضم القائمة النجم الجزائري رياض محرز الذي رحل مطلع الشهر الجاري عن أهلي جدة وكذلك البرازيلي فابينيو قائد اتحاد جدة الذي ترك ناديه عقب نهاية عقده، إضافة إلى الإيفواري فرانك كيسي الذي رحل بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وتضم القائمة كذلك الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب مينيسيوتا الأميركي، دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، ليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ وتاكيهيرو تومياسو لاعب أرسنال السابق.

كما تضم القائمة الحارس النرويجي أوريان نيلاند، الذي كان يلعب في صفوف إشبيلية الإسباني، ولفت الأنظار خلال كأس العالم بعدما تصدى لركلة جزاء أمام البرازيل ودخل في مشادة مع نيمار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الفيصلي يضم (ميسي آسيا)
الفيصلي يضم (ميسي آسيا)
  • 2026-07-30 23:01
القاضي يرفض إسقاط التهم عن رباعي ريال مدريد في قضية الفيديو الجنسي
القاضي يرفض إسقاط التهم عن رباعي ريال مدريد في قضية الفيديو الجنسي
  • 2026-07-30 22:40
رسمياً.. أحمد عسّاف يجدد للملكي لموسمين جديدين
رسمياً.. أحمد عسّاف يجدد للملكي لموسمين جديدين
  • 2026-07-30 21:48
الفيصلي يضم الإيفواري جين أهوا لموسمين
الفيصلي يضم الإيفواري جين أهوا لموسمين
  • 2026-07-30 20:16
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقاطع كأس العالم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقاطع كأس العالم
  • 2026-07-30 19:12
عرض إماراتي ضخم لشراء الزمالك المصري.. هل تتم الصفقة؟
عرض إماراتي ضخم لشراء الزمالك المصري.. هل تتم الصفقة؟
  • 2026-07-30 18:49