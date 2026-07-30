61 موندياليا عاطلا عن العمل.. يتقدمهم صلاح ومحرز

خبرني - ما زال 61 لاعباً شاركوا في كأس العالم 2026 يتقدمهم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز عاطلين بلا أندية وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من دخول شهرها الأخير.

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول السابق القائمة بعدما فسخ عقده مع النادي الأحمر نهاية الموسم الماضي، بينما توقفت مفاوضاته مع نادي بشكتاش التركي بحسب المدير الرياضي للأخير.

وتضم القائمة النجم الجزائري رياض محرز الذي رحل مطلع الشهر الجاري عن أهلي جدة وكذلك البرازيلي فابينيو قائد اتحاد جدة الذي ترك ناديه عقب نهاية عقده، إضافة إلى الإيفواري فرانك كيسي الذي رحل بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وتضم القائمة كذلك الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب مينيسيوتا الأميركي، دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، ليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ وتاكيهيرو تومياسو لاعب أرسنال السابق.

كما تضم القائمة الحارس النرويجي أوريان نيلاند، الذي كان يلعب في صفوف إشبيلية الإسباني، ولفت الأنظار خلال كأس العالم بعدما تصدى لركلة جزاء أمام البرازيل ودخل في مشادة مع نيمار.