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القاضي يرفض إسقاط التهم عن رباعي ريال مدريد في قضية الفيديو الجنسي

  • 30 تموز 2026
  • 22:40
القاضي يرفض إسقاط التهم عن رباعي ريال مدريد في قضية الفيديو الجنسي

خبرني - رفض القاضي في غران كناريا الإسبانية، الذي سيترأس محاكمة في سبتمبر المقبل في قضية الفيديو الجنسي المتورط فيها لاعبو ريال مدريد السابقون في فئة الشباب، فيران رويز، وخوان رودريغيز، وأندريس غارسيا، مع راؤول أسينسيو مدافع الفريق الأول، الطلب بإسقاط القضية عن المتهمين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الخميس، أن الرباعي المذكور متهم بتسجيل ونشر فيديو جنسي مع فتاتين في جنوب غران كناريا عام 2023، بدون موافقتهما، مع علمهم أن إحداهما قاصر، وهم يواجهون اتهامات بحيازة مواد إباحية للأطفال وانتهاك الخصوصية.

كما جرى اتهام أسينسيو بتداول الفيديو مع طرف ثالث بعد أن استلمه على هاتفه وهو تصرف يعد انتهاكاً للخصوصية.

وفي حكمه الصادر يوم الخميس رفض القاضي جميع الادعاءات التي قدمها الدفاع في جلسة الاستماع التمهيدية، وكان أهمها التشكيك في مصادرة هواتف المتهمين والمطالبة بإعلان جميع الأدلة التي تم الحصول عليها من تلك الأجهزة.

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