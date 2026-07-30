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رسمياً.. أحمد عسّاف يجدد للملكي لموسمين جديدين

  • 30 تموز 2026
  • 21:48
رسمياً أحمد عسّاف يجدد للملكي لموسمين جديدين

خبرني - أعلن نادي الحسين إربد تجديد عقد مدافعه الدولي أحمد عسّاف لمدة موسمين، ليواصل مشواره مع الفريق الملكي استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

ونشر النادي عبر منصاته الرسمية: "أحمد عسّاف يواصل كتابة المجد مع الملكي.. لموسمين جديدين"، في تأكيد على استمرار أحد أبرز ركائز الفريق خلال الموسمين الماضيين.

ويأتي تجديد عقد عسّاف ضمن خطة إدارة الحسين إربد للحفاظ على عناصرها الأساسية، في ظل استعداد الفريق لخوض موسم مزدحم بالمنافسات، يتقدمه الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب البطولات المحلية.

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