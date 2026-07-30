اسرائيل: حماس بعثت رسالة إلى الرئيس الأمريكي تطالب بهدنة لمدة 15 عاما

خبرني - وسط تقارير عن اتفاق وشيك في قطاع غزة، كشف التلفزيون الإسرائيلي أن قيادة حماس ارسلت رسالة باللغة الإنجليزية إلى البيت الأبيض تطلب فيها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة لمدة 15 عاما في القطاع.

قامت قيادة حماس بصياغة رسالة باللغة الإنجليزية تم إرسالها إلى البيت الأبيض، حيث وجهوا فيها رسالة إلى الرئيس ترامب قالوا فيها إنهم مهتمون بدعم الاتفاق ونزع السلاح - لكنهم يطالبون بوقف إطلاق نار طويل الأمد، لا تهاجم خلاله إسرائيل غزة، ووقف سياسة الاغتيالات كبار ، وتبدأ في سحب قواتها من القطاع.

وبموجب الاتفاق الذي يجري الحديث عنه في القاهرة تلتزم حماس بتسليم الأسلحة تدريجياً على مدى عدة سنوات، لكنها لا تلتزم بتسليم الأسلحة الثقيلة. إضافة إلى ذلك، وبحسب الاتفاق، ستدفع الدول العربية ملايين الدولارات كـ"مكافآت تقاعد" لمسؤولي حماس الذين سيتم استبدالهم باللجنة التكنوقراطية.

من جهتها أفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن حماس وافقت على تسليم الأسلحة الثقيلة، لكن إسرائيل تطالب بنزع السلاح بشكل كامل قبل اي اتفاق.

من جانبها، ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار طويل الأمد، يشمل وقف عمليات القتل في قطاع غزة. ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، بل سيُخلي المناطق تدريجياً.