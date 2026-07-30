دينا تحسم الجدل حول موقف نجلها من الرقص: فخور بنجاحي

خبرني - أنهت الفنانة المصرية دينا الجدل المثار حول موقف نجلها من عملها، مؤكدة أنه يفتخر بنجاحها ويرى فيها نموذجًا للإصرار والتميز.

ردت الفنانة والراقصة دينا على الشائعات التي ترددت بشأن عدم تقبل نجلها لعملها في الرقص، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن ابنها ينظر إليها باعتبارها امرأة ناجحة استطاعت تحقيق ذاتها في المجال الذي اختارته.

وخلال لقاء عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، وصفت دينا التساؤلات المتكررة حول موقف نجلها بأنها تدخل في نطاق الخصوصية، مشيرة إلى أنها نشأت في أسرة تؤمن باحترام النجاح وتقدير اختيارات الآخرين، وهو النهج نفسه الذي حرصت على غرسه في ابنها منذ الصغر.

وأوضحت أن والدتها كان لها دور كبير في تربية نجلها، وتعليمه أهمية احترام الأشخاص الناجحين، مؤكدة أن ابنها لا ينظر إلى مهنتها بقدر ما يرى حجم الإنجازات التي حققتها على مدار سنوات طويلة من العمل والاجتهاد.

وأضافت أن نجلها يشعر بالفخر تجاه ما وصلت إليه، ويتمنى أن يحقق النجاح في حياته كما فعلت والدته، لافتة إلى أن أسلوب التربية وطريقة التفكير يلعبان دورًا أساسيًا في تشكيل نظرة الإنسان إلى النجاح والتميز.

وشددت على أن النجاح الحقيقي يستحق التقدير بغض النظر عن طبيعة المهنة، معتبرة أن دعم الأبناء لنجاحات آبائهم وأمهاتهم يعكس وعيًا واحترامًا للقيمة الحقيقية للإنجاز.