العراق.. هيئة الحج تتيح تعديل استمارات القرعة ولمّ الشمل إلكترونيا

خبرني - أعلنت هيئة الحج والعمرة في العراق إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لتعديل استمارات القرعة ولمّ الشمل وطباعة الوصل.

وكشفت الهيئة عن إطلاق رابط إلكتروني يتيح للمواطنين تعديل بيانات استمارة التقديم لقرعة الحج، وتحديث طلبات «لمّ الشمل»، إضافة إلى إمكانية تحميل وطباعة وصل التقديم، وذلك ضمن إجراءات التقديم للأعوام 2027 التكميلية و2028 و2029 و2030.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن فترة الاستفادة من الخدمات الجديدة تمتد لعشرة أيام اعتبارًا من تاريخ إطلاقها، عبر منصة «أور» للخدمات الإلكترونية الحكومية التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة أن الخدمة تشمل 3 مسارات رئيسية تتمثل في تعديل بيانات الاستمارة الإلكترونية، وتقديم طلبات لمّ الشمل، إلى جانب إعادة طباعة وصل التقديم، بما يسهم في معالجة الأخطاء التي وقع فيها بعض المتقدمين خلال مرحلة التسجيل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تسهيل المعاملات وتقليل الجهد والوقت على المواطنين الراغبين في المشاركة بقرعة الحج خلال السنوات المقبلة.

وشددت الهيئة العليا للحج والعمرة على أهمية الالتزام بالمدة المحددة لإجراء التعديلات المطلوبة، داعية المتقدمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة قبل انتهاء فترة التقديم.