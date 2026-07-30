أمانة عمّان: نحتاج قرابة 5000 عامل وطن ولم نسرّح أي موظف بعد التعاقد مع الشركات

خبرني - قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى محمد الفاعوري، إن توجه الأمانة إلى التعاقد مع شركات القطاع الخاص في مجال جمع ونقل النفايات جاء بهدف تطوير الخدمات وتحسين جودتها، مؤكدًا أن المرحلة الانتقالية الحالية تتيح تقييم قدرات الشركات وكوادرها قبل اكتمال انتقال الخدمة إليها.

وأوضح الفاعوري، في تصريحات له عبر "صوت المملكة"، الخميس، أن شركة "رؤية عمّان" هي الجهة المتعاقدة مع الشركات بصفتها الذراع الاستثمارية للأمانة، فيما يقتصر دور أمانة عمّان على الرقابة ومتابعة أداء الشركات والتدخل عند الحاجة؛ لضمان الالتزام بمستوى الخدمة.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النظافة يتمثل في نقص عمال الوطن، مشيرًا إلى أن الأمانة تضم حاليًا نحو 2400 عامل وطن موزعين على 22 منطقة، مؤكدًا أن الأمانة لم تسرّح أي عامل وطن بعد التعاقد مع الشركات، وأن إنهاء الخدمة لا يتم إلا وفق أحكام القانون.

وبيّن أن أمانة عمّان لم تعيّن عمال وطن منذ عام 2019، التزامًا بتعميم صادر آنذاك عن رئيس الوزراء، في حين تتراوح الحاجة الفعلية للعاصمة بين 4500 و5000 عامل وطن لتغطية مختلف الأحياء.

وأشار الفاعوري إلى أن خدمات الجمع والنقل الأولي للنفايات انتقلت حتى الآن إلى الشركات في 11 منطقة، فيما لا تزال الأمانة تدير 11 منطقة أخرى، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف استكمال انتقال الخدمة إلى الشركات بشكل كامل بحلول منتصف تشرين الثاني المقبل.

وأكد أن كوادر الأمانة موجودة ميدانيًا خلال المرحلة الانتقالية لمعالجة أي ملاحظات ترد من المواطنين، مبينًا أن الأمانة تستقبل البلاغات عبر قنوات متعددة تشمل بريد الشكاوى، والخط الساخن، وهواتف الطوارئ، لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات تتعلق بخدمات النظافة.

وربطت أمانة عمّان الكبرى وشركة "رؤية عمّان" تراكم النفايات في بعض مواقع العاصمة بالمرحلة الانتقالية لتشغيل الشركات الجديدة، مؤكدتين أن الملاحظات محصورة ومؤقتة، فيما شددت وزارة البيئة على متابعة الالتزام بالمعايير البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.