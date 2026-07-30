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اسرائيل ترفض الانسحاب من الخط الاصفر حتى سحب سلاح قطاع غزة

  • 30 تموز 2026
  • 20:52
اسرائيل ترفض الانسحاب من الخط الاصفر حتى سحب سلاح قطاع غزة

خبرني - قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن ملف قطاع غزة لم يُطرح إطلاقًا خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تشترط نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالكامل، وإخراج السلاح من قطاع غزة، معتبرًا أن نزع سلاح القطاع بصورة كاملة شرطٌ مسبق لأي عملية أو ترتيبات مستقبلية.

وأشار إلى أن وثيقة «النقاط الـ15» المتداولة لا تقدّم، من وجهة النظر الإسرائيلية، ردًا كافيًا على هذه المطالب، مؤكدًا أن إسرائيل نقلت تحفظاتها بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وشدد المسؤول على أن إسرائيل لن تنسحب من «الخط الأصفر» في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس والفصائل، ونزع سلاح القطاع بشكل كامل.

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