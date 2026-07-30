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وزير الحرب الإسرائيلي: الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع ايران

  • 30 تموز 2026
  • 20:43
وزير الحرب الإسرائيلي الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع ايران

خبرني - أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

جاء ذلك خلال تقييم أمني عقده كاتس بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إلى جانب كبار المسؤولين في الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» والموساد.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الاستخباراتية والعملياتية، ومستوى جاهزية الجيش، إضافة إلى الخطط العملياتية الموضوعة لمختلف الجبهات.

ووجّه كاتس بمواصلة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية، مؤكدًا أن الجيش مستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وشدد وزير الجيش الإسرائيلي على أن إسرائيل «ستتحرك بقوة ضد أي تهديد كلما اقتضت الضرورة».

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