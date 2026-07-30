أمانة عمّان: المرحلة الانتقالية لتشغيل شركات النظافة وراء ملاحظات تراكم النفايات

خبرني - ربطت أمانة عمّان الكبرى وشركة "رؤية عمّان" تراكم النفايات في بعض مواقع العاصمة بالمرحلة الانتقالية لتشغيل الشركات الجديدة، مؤكدتين أن الملاحظات محصورة ومؤقتة، فيما شددت وزارة البيئة على متابعة الالتزام بالمعايير البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان محمد الفاعوري، في تصريحات له عبر "صوت المملكة"، الخميس، إن المشكلة تتركز في بعض مواقع تجميع الحاويات ومحيطها، وليست مشكلة دائمة، وإنما ترتبط بمرحلة انتقال خدمات الجمع والنقل الأولي إلى مزودي الخدمة الجدد عبر شركة "رؤية عمّان" المملوكة بالكامل للأمانة.

وأوضح الفاعوري أن الشركات الجديدة تستخدم في المرحلة الحالية آليات أمانة عمّان بعد إخضاعها لصيانة استثنائية، فيما تخضع الشركات للتقييم خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أن تأخر بعض المركبات عن مساراتها أدى في بعض الأحيان إلى تأخر تفريغ الحاويات، ما تسبب بتراكم النفايات في عدد محدود من المواقع.

وأضاف أن جميع عمليات جمع ونقل النفايات تعمل ضمن نظام الإدارة الذكية للنفايات، الذي يتيح رصد الملاحظات بشكل مباشر وإرسال آليات بديلة لمعالجتها، مبينًا أن أسطول النظافة يتكون من 210 آليات رئيسية يساندها 290 آلية مساعدة، ليصل إجمالي الآليات إلى نحو 500 آلية.

وأكد الفاعوري أن الأمانة تعترف بوجود تقصير في بعض المواقع، إلا أن هذه المواقع محدودة ضمن مساحة العاصمة، ويتم التعامل معها مباشرة فور ورود الملاحظات، مشددًا على أن مشكلة تكدس النفايات في بعض المناطق يجري علاجها بشكل مستمر.

3 شركات خاصة تتولى أعمال جمع ونقل النفايات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "رؤية عمّان" للمعالجة وإعادة التدوير أمجد العناسوة، إن الشركة تعاقدت مع ثلاث شركات خاصة لتولي أعمال جمع ونقل النفايات ونظافة المدينة، موضحًا أن شركتين بدأتا العمل في الأول من نيسان الماضي، فيما باشرت الشركة الثالثة أعمالها مطلع تموز.

وأضاف أن التعاقد مع الشركات جاء بعد دراسات امتدت لعامين خلال 2024 و2025، شملت دراسة تجارب شركات متخصصة في السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان، إلى جانب استقطاب 30 شركة أجنبية، قبل تأهيل 15 شركة واختيار ثلاث شركات لتنفيذ المشروع في عمّان.

وبيّن العناسوة أن 11 منطقة من أصل 22 منطقة في أمانة عمّان أصبحت تُدار حاليًا من قبل شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الهدف من إشراك القطاع الخاص يتمثل في تحسين جودة الخدمة وإدخال أسطول حديث، إذ بدأت الشركات باستخدام آليات الأمانة ضمن مرحلة انتقالية تدريجية لتجنب حدوث فجوة أكبر في الخدمة.

وزارة البيئة تتابع ملاحظات النظافة

بدوره، قال أمين عام وزارة البيئة عمر عربيات إن الوزارة رصدت بعض الملاحظات المتعلقة بالنظافة بالتزامن مع بدء تشغيل الشركات الجديدة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية التنفيذية للنظافة، مؤكدًا أن النتائج العامة للاستراتيجية كانت إيجابية بفضل التعاون بين مختلف الجهات الحكومية.

وأضاف عربيات أن وزارة البيئة تؤدي دورًا رقابيًا وتشريعيًا من خلال إعداد السياسات والاستراتيجيات ووضع المعايير البيئية، بالتنسيق مع أمانة عمّان وشركة "رؤية عمّان"، مشيرًا إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة الملاحظات الميدانية، ومؤكدًا أن المشكلات الحالية مؤقتة.

وأكد أن المعايير البيئية الخاصة بإدارة النفايات وضعت مسبقًا بالتعاون مع أمانة عمّان ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، وأنها معايير عالمية مطبقة سواء قبل تشغيل الشركات الجديدة أو بعده، فيما يتركز دور الوزارة على متابعة الالتزام بهذه المعايير.