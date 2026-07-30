أول تعليق من السيسي على استهداف سفينتي دمياط.. تحقيق لكشف الملابسات

خبرني - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات تعرض سفينتين في ميناء دمياط، الأربعاء، لهجوم بطائرة مسيّرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أجرى الخميس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط الأربعاء نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدا التضامن مع مصر في هذا الظرف.

من جانبه، أوضح الرئيس المصري أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مؤكدا خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وشدد على ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظًا على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدًا كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.