*
الخميس: 30 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • أول تعليق من السيسي على استهداف سفينتي دمياط.. تحقيق لكشف الملابسات

أول تعليق من السيسي على استهداف سفينتي دمياط.. تحقيق لكشف الملابسات

  • 30 تموز 2026
  • 20:35
أول تعليق من السيسي على استهداف سفينتي دمياط تحقيق لكشف الملابسات

خبرني - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات تعرض سفينتين في ميناء دمياط، الأربعاء، لهجوم بطائرة مسيّرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أجرى الخميس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط الأربعاء نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدا التضامن مع مصر في هذا الظرف.

من جانبه، أوضح الرئيس المصري أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مؤكدا خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وشدد على ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظًا على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدًا كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رويترز: هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران
رويترز: هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موال...
  • 2026-07-30 19:55
أردوغان: تركيا راغبة بدور في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة يونيفيل
أردوغان: تركيا راغبة بدور في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة يونيفيل
  • 2026-07-30 19:42
مصدران إيرانيان: هجوم دمياط يبعث برسالة عن قدرة طهران على تصعيد أوسع
مصدران إيرانيان: هجوم دمياط يبعث برسالة عن قدرة طهران على تصعيد أوسع
  • 2026-07-30 19:00
من
من "وول ستريت" إلى قمة الاستخبارات الأميركية.. من هو جاي كلايتون؟
  • 2026-07-30 18:56
ترمب يدرس توسيع العمليات ضد إيران بحملة تستمر أسبوعين
ترمب يدرس توسيع العمليات ضد إيران بحملة تستمر أسبوعين
  • 2026-07-30 18:23
بعد عام من الاحتجاز.. تفاصيل الإفراج عن شابين سوريين من السجون الإسرائيلية
بعد عام من الاحتجاز.. تفاصيل الإفراج عن شابين سوريين من السجون الإسرائيلية
  • 2026-07-30 18:00