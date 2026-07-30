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السعودية تقود مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

  • 30 تموز 2026
  • 20:23
السعودية تقود مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بهدف مواجهة التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع بحث مشروع التحالف المقترح للتصدي للتهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وحماية الممرات البحرية الدولية.

وأوضحت أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الموافقة الوطنية تمهيدًا للانضمام إلى التحالف.

وبحسب وزارة الدفاع السعودية، يهدف التحالف إلى حماية خطوط الملاحة الدولية والتصدي للتهديدات التي قد تؤثر على حركة التجارة والشحن العالمي في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.

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