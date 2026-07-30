انفصال سري منذ عام.. طلاق أحمد خالد صالح وهنادي مهنا رسميا

خبرني - أعلن الفنان المصري أحمد خالد صالح انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، كاشفًا عن أن الطلاق وقع قبل نحو عام.

وجاء إعلان طلاق أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من خلال بيان نشره الفنان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الانفصال تم في أجواء يسودها الاحترام والتقدير المتبادل.

قال أحمد خالد صالح إن رحلته مع هنادي مهنا كانت مليئة بالمودة والاحترام، موضحًا أنهما اختارا التعامل مع مرحلة الانفصال بهدوء بعيدًا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الطلاق تم رسميًا منذ عام، لكنهما فضّلا عدم الكشف عن الأمر خلال الفترة الماضية، حتى أصبح الوقت مناسبًا لإعلان انفصالهما أمام الجمهور.

وأشار إلى استمرار مشاعر الاحترام والتقدير بينهما، متمنيًا لكل منهما حياة جديدة مليئة بالسلام والسعادة والنجاح والرضا.

طالب أحمد خالد صالح الجمهور والأصدقاء ووسائل الإعلام بعدم الخوض في أسباب الطلاق أو تداول تفاصيل تتعلق بحياتهما الشخصية.

وأكد في رسالته أن قرار الانفصال يخص الطرفين، داعيًا إلى احترام خصوصيتهما وعدم نشر تكهنات أو معلومات غير موثقة بشأن أسباب نهاية زواجهما.

كان زواج أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من أبرز الزيجات داخل الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة، بعدما بدأت قصة ارتباطهما عقب تعاونهما وظهورهما معًا في عدد من المناسبات الفنية.

وأعلن الثنائي خطبتهما في مطلع عام 2020، قبل أن يحتفلا بعقد قرانهما في 7 أكتوبر من العام نفسه.

وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أقام أحمد خالد صالح وهنادي مهنا حفل زفافهما بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط اهتمام واسع من الجمهور ومتابعي أخبار الوسط الفني.

حرص الثنائي طوال فترة زواجهما على الظهور معًا في عدد من الفعاليات الفنية والمناسبات الاجتماعية، كما تبادلا رسائل الدعم والإشادة خلال اللقاءات الإعلامية وعبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكل خبر انفصالهما مفاجأة لدى عدد من المتابعين، خاصة أن الطلاق تم قبل عام كامل دون إعلان رسمي أو تداول تفاصيل مؤكدة عنه خلال تلك الفترة.