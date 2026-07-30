نسرين طافش تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الطلاق (صور)

عادت الفنانة نسرين طافش إلى الواجهة بجلسة تصوير جديدة حصدت تفاعلًا واسعًا، لتتصدر محركات البحث بعد أسابيع من إعلان طلاقها.

وتصدرت الفنانة نسرين طافش قوائم الترند خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، في أول ظهور لها منذ إعلان انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر الشهر الماضي.

وظهرت نسرين بإطلالة صيفية لافتة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الفوشيا بتصميم عصري كشف أحد الكتفين، وأكملت مظهرها بأقراط كبيرة على هيئة ورود بنفس اللون، مع تسريحة ذيل حصان مرتفع وخصلات منسدلة، فيما اعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان ترابية أبرز ملامحها، وزادت الخلفية الزرقاء من الطابع الصيفي للصور.

ولم يقتصر التفاعل على الإطلالة فقط، إذ أرفقت الفنانة الصور بتعليق مقتضب قالت فيه: «قطة.. بس بخربش»، وهي عبارة أثارت فضول المتابعين ودفعتهم إلى تداول تفسيرات مختلفة حول دلالاتها، ما ساهم في انتشار الصور بشكل واسع عبر منصات التواصل.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت الشهر الماضي انتهاء زواجها بشكل رسمي، مؤكدة أن الانفصال تم في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم، مع مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام باحترام خصوصيتها وعدم الانسياق وراء التكهنات.

وعلى الصعيد الفني، تغيب نسرين عن موسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل عرض مسلسل «أنا وهو وهم»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسني، فيما كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أسود باهت»، الذي قُدم في 15 حلقة ضمن ثلاث حكايات مستقلة.