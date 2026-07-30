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رويترز: هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران

  • 30 تموز 2026
  • 19:55
رويترز هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران

خبرني - أفادت مصادر إقليمية، نقلت عنها وكالة رويترز استنادًا إلى تقييمات سعودية وشركائها الإقليميين، بأن جماعة الحوثيين في اليمن نفذت هذا الأسبوع هجومًا على أهداف في السعودية انطلاقًا من الأراضي العراقية، وبالتنسيق مع ميليشيات موالية لإيران تنشط في العراق.

وبحسب المصادر، استهدفت الهجمات منشآت نفطية في المنطقة الشرقية من السعودية، التي تُعد المركز الرئيسي لإنتاج النفط الخام في المملكة.

وأضافت المصادر أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا، ردًا على الهجمات، ضربات داخل العراق، أسفرت، وفق المعلومات الواردة، عن مقتل نحو 20 مستشارًا من الحرس الثوري الإيراني.

وتشير هذه المعطيات، في حال تأكدت، إلى اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، مع انتقال العمليات المرتبطة بالحوثيين وحلفائهم إلى ساحات جديدة، وربطها بشكل مباشر بالمنشآت النفطية السعودية والأراضي العراقية.

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