واتساب يطلق تحديثات استثنائية جديدة.. هذه أبرز الإضافات

خبرني - أعلنت منصة واتساب، المملوكة لشركة "ميتا"، عن إطلاق حزمة جديدة من التحديثات الاستثنائية لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

وتأتي هذه الخطوة لتمنح الملايين حول العالم تجربة إتصال أكثر مرونة وسلاسة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إجراء المحادثات المباشرة والتنقل بين الأجهزة بسهولة ودون انقطاع.

أوضحت الشركة في تدوينة رسمية أن مستخدمي WhatsApp Web بات بإمكانهم إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، الفردية والجماعية، مباشرة من خلال متصفح الإنترنت ودون الحاجة لتنزيل تطبيق سطح المكتب. وأكدت واتساب أن جميع المكالمات عبر الويب تتمتع بالكامل بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، وتستمر بدون أي حدود زمنية وبشكل مجاني تمامًا.

كما أضاف الإصدار الجديد ميزات تفاعلية مميزة مثل مشاركة الشاشة، وإرسال التفاعلات أثناء الحديث، إلى جانب إضافة تبويب جديد للمكالمات (Calls) يسهل الوصول لسجل الاتصالات وجهات الاتصال المفضلة.

ما هي ميزة نقل المكالمات بين الأجهزة دون انقطاع؟

تُعد ميزة نقل المكالمات (Call Transfer) واحدة من أبرز الإضافات الجديدة التي أطلقتها منصة واتساب، حيث تتيح نقل المكالمة الجماعية الجارية من جهاز إلى آخر لحظيًا دون الحاجة لإنهائها.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم بدء مكالمة عبر الهاتف أثناء تواجده بالخارج، ثم نقلها مباشرة إلى المتصفح بمجرد وصوله إلى المكتب أو المنزل، والعودة مجددًا إلى الهاتف في حال تنقله، كل ذلك دون أن يتأثر سير المحادثة.

كيف تسهم غرفة الانتظار في تنظيم المكالمات الجماعية؟

طوّرت الشركة ميزة "غرفة الانتظار" (Waiting Room) لتمنح منشئي روابط المكالمات الجماعية سيطرة وأمانًا أكبر. فعند إنشاء رابط جديد، يتيح واتساب تفعيل خيار الموافقة قبل الانضمام (Require approval to join)، مما يضع أي شخص يضغط على الرابط في انتظار افتراضي، ولا يدخل إلى المكالمة إلا عقب سماح أدمن المحادثة له بذلك.

كيف تضمن الميزات الجديدة تحسين جودة الصوت والفيديو؟

أطلقت المنصة ميزة (QuickHD) التي تضمن بدء مكالمة الفيديو بدقة عالية (HD) منذ الثواني الأولى للاتصال، بدلاً من الانتظار لعدة دقائق حتى تتكيف الجودة مع قوة الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم واتساب تجربة الاتصال بميزة عزل الضوضاء (Noise Suppression)، والتي تعمل على إخفاء الأصوات الخلفية والضجيج المحيط، مما يعزز وضوح صوت المستخدم أثناء التواجد في أماكن صاخبة أو مكتظة.

جدير بالذكر أن هذه المزايا الجديدة تُطرح تدريجيًا لجميع المستخدمين عالميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.