*
الخميس: 30 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عجز ميزانية السعودية يتجاوز 34 مليار ريال في الربع الثاني من 2026

  • 30 تموز 2026
  • 19:28
عجز ميزانية السعودية يتجاوز 34 مليار ريال في الربع الثاني من 2026

خبرني -  أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن إيرادات المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 بلغت 338 مليار ريال بعجز قدره 28ر34  مليار ريال ، مشيرة إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 1ر185  مليار ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية تقرير أداء ميزانية المملكة للربع الثاني من عام 2026، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات فعلية بلغ 8ر338  مليار ريال، مقابل إجمالي نفقات بلغ 373 مليار ريال، بعجز قدره 28ر34  مليار ريال.

وأوضح التقرير أن الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 1ر185 مليار ريال، مقابل 7ر151  مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22%.

وسجلت الإيرادات غير النفطية 7ر153  مليار ريال، مقابل 8ر149 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3%.


كما بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 7ر599 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 7ر759  مليار ريال، بعجز قدره 160 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 8ر329 مليار ريال، مقابل 5ر301 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 9ر269  مليار ريال، مقابل 6ر263 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2%.

وبلغ إجمالي العجز خلال النصف الأول 160 مليار ريال، جرى تمويله من الدين العام، فيما بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة والحساب الجاري بنهاية النصف الأول من العام الجاري 399 مليار ريال.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المسلسل السعودي «عوض».. دراما سعودية تجمع الغموض والإثارة
المسلسل السعودي «عوض».. دراما سعودية تجمع الغموض والإثارة
  • 2026-07-30 18:42
«التذاكر نفدت».. تأكيد رسمي بإقامة سباق فورمولا 1 في أبوظبي
«التذاكر نفدت».. تأكيد رسمي بإقامة سباق فورمولا 1 في أبوظبي
  • 2026-07-30 18:19
قطر تنفي استضافة وفد إيراني في سفارتها بدمشق
قطر تنفي استضافة وفد إيراني في سفارتها بدمشق
  • 2026-07-30 13:33
بعد هجوم دمياط .. تراجع السندات الدولية للسعودية وقطر والإمارات
بعد هجوم دمياط .. تراجع السندات الدولية للسعودية وقطر والإمارات
  • 2026-07-30 13:27
السعودية تدين استمرار العدوان الإيراني على الأردن
السعودية تدين استمرار العدوان الإيراني على الأردن
  • 2026-07-30 11:59
الكويت : وفاة عامل بهجوم إيراني على شركة صينية
الكويت : وفاة عامل بهجوم إيراني على شركة صينية
  • 2026-07-30 10:37