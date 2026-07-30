عجز ميزانية السعودية يتجاوز 34 مليار ريال في الربع الثاني من 2026

خبرني - أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن إيرادات المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 بلغت 338 مليار ريال بعجز قدره 28ر34 مليار ريال ، مشيرة إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 1ر185 مليار ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية تقرير أداء ميزانية المملكة للربع الثاني من عام 2026، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات فعلية بلغ 8ر338 مليار ريال، مقابل إجمالي نفقات بلغ 373 مليار ريال، بعجز قدره 28ر34 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 1ر185 مليار ريال، مقابل 7ر151 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22%.

وسجلت الإيرادات غير النفطية 7ر153 مليار ريال، مقابل 8ر149 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3%.



كما بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 7ر599 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 7ر759 مليار ريال، بعجز قدره 160 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 8ر329 مليار ريال، مقابل 5ر301 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 9ر269 مليار ريال، مقابل 6ر263 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2%.

وبلغ إجمالي العجز خلال النصف الأول 160 مليار ريال، جرى تمويله من الدين العام، فيما بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة والحساب الجاري بنهاية النصف الأول من العام الجاري 399 مليار ريال.